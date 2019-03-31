ليفربول يسحق توتنهام ويتصدر الدوري الإنجليزي

هبة بريس ـ القسم الرياضي

حقق فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزا قاتلا ضيفه توتنهام هوتسبير، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز “البريميرليج”

سجل النجم البرازيلى روبرتو فيرمينو، هدف التقدم لصالح ليفربول ضد توتنهام من رأسية رائعة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

ودرك لوكاس مورا، هدف التعادل لتوتنهام هوتسبير فى الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وسجل توبي ألدرفيريلد هدف الفوز لصالح ليفربول بالخطأ فى مرماه بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة بعد رأسية محمد صلاح التى تصدى لها الحارس هوجو لوريس قبل أن تصطدم بقدم المدافع البلجيكى وتسكن الشباك.

بهذه النتيجة، يعود ليفربول صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة متفوقا بفارق نقطتين على مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى والذى يتبقى له مباراة مؤجلة مع جاره مانشستر يونايتد، فيما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

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