المكفوفون المعطلون يحتجون بمراكش ويطالبون بتوفير “دخل مادي قار”

هبة بريس - الرباط

نظمت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب مسيرة حاشدة على الساعة 13:00 بمراكش انطلقت من ساحة البلازا مرورا بباب دكالة و وصولا إلى ساحة جامع ألفنا للمطالبة بالحقوق الضائعة منذ سنين و الذي طالما طالبت به التنسيقية حكومة عاهل البلاد، والمتمثلة في توفير السبل لكي تتمتع فئة المكفوفين المعطلين بدخل يضمن لها القوت اليومي و العيش الكريم.

وجاء في بلاغ صحفي توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه، :”فقد عبرنا خلالها عن الواقع المر للمكفوفين الذي يعيشونه داخل وطنهم من إقصاء و تهميش وظلم حكومته لهم وعدم توفر أدنى ظروف للكرامة و العدالة الاجتماعية و عمل يضمن لهم حقوقهم“.

وأضاف بلاغ التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، :”فالحكومة لا تريد تخصيص مبلغ يتمكنون من خلاله تحسين أوضاعهم ولا تريد إدماجهم داخل وظيفة يثبتون من خلالها كفاءتهم وتقيهم دل التسول بالشوارع“.

واسترسل البلاغ، بتأكيد أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب على عدم التزام الحكومة بكل الاتفاقيات الدولية و دستور المملكة و كذا الظهائر الشريفة و القوانين التي وضعتها الدولة نفسها لرعاية و إدماج المكفوفين وضعاف البصر في سوق الشغل.

التأكيد أيضاً على أن القوانين تبقى حبرا على ورق و حبيسة تصريحات المسؤولين و قنوات الإذاعة و التلفزة فقط.تستعملها لتلميع سياستها الخارجية. إضافة إلى عجز الحكومة عن تطبيق السياسات الرشيدة و التوجيهات الملكية الشريفة الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للشعب عموما و للمكفوفين بصفة خاصة و إيجاد حلول لهم.

كما ختمت التنسيقية بمطالبتها ”برفع الظلم و التهميش و الإقصاء عن المكفوفين المعطلين الممارس من قبل الحكومة و أملنا و رجائنا في ذلك هو تدخل أمير المؤمنين الملك محمد السادس. لان المسؤولين لا يهمهم المكفوفون المعطلون ولا هويتهم المغربية“.

وزادت التنسيقية في مطالبها :”بضرورة توفير دخل مادي للمكفوفين يمكنهم من العيش مرفوعي الرؤوس أو إدماجهم في وظيفة تحقق لهم هذا الأمر لضمان مستقبلهم. كما تلتزم ب: نهج كل الطرق الدبلوماسية و النضالية الممكنة للحصول على حقنا العادل و المشروع في التوظيف و الإدماج داخل المجتمع المغربي باذلين في سبيل دلك أرواحنا“.

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