اكادير : انقاذ حياة شابة حاولت الانتحار بتناول “سم الفئران”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أقدمت شابة تبلغ من العمر حوالي 20 سنة، على محاولة وضع حد لحياتها، أمس السبت 30 مارس الجاري، وذلك بتناولها سم الفئران داخل أحد المقاهي بمدينة بيوكرى إقليم اشتوكة ايت باها .

وعلمت ” هبة بريس” أن الفتاة العشرينية ، تشتغل نادلة في المقهى الذي حاولت الإنتحار داخله، إذ أقدمت على تناول كمية من سم الفئران بشكل مفاجئ ما جعلها تسقط أرضا من شدة الألم والمغص الذي أصابها على مستوى البطن،

وقد تم نقل الفتاة على وجه السرعة نحو المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، قبل توجيهها إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير نظرا لخطورة حالتها، حيث أجريت لها عملية غسل شاملة للجهاز الهضمي .

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