رسميا..تغيير موعد مباراة الوداد في دوري أبطال إفريقيا

نُشر بتاريخ :  2019-03-31 - 15:43
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هبة بريس ـ القسم الرياضي

قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بتحديث جدول مواعيد مباريات ربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا وشهد تغيير موهد إجراء مباراة الوداد وحوريا كوناكري.

ووفق الجدول المنشور في الموقع الرسم للـ”كاف” فإن مباراة الذهاب والتي كان من المقرر أن تُلعب يوم الجمعة 05 أبريل في غينيا، تم تغيير موعدها إلى يوم السبت 06 أبريل، على أرضية ملعب 28 سبتمبر في العاصمة كوناكري.

اما مباراة العودة في المغرب، فإن الوداد سيستقبل ضيفه حوريا كوناكري يوم السبت 13 أبريل بدل الجمعة 12 أبريل، على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

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