نشطاء يطالبون ساكنة فاس الى مقاطعة ” البيجيدي” في انتخابات2021

ع محياوي – هبة بريس

اطلق نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” حملة للتوجه لصناديق الاقتراع لقطع الطريق امام البيجيدي وكذا الامتناع عن التصويت لصالح هذا الحزب ، في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في 2021.

نشطاء “الفيسبوك ” بفاس كان لهم راي في الحقل السياسي وتسيير الشأن العام اذ يرون انه من اجل ابعاد ” العدالة والتنمية ” عن تسيير شؤون المدينة لابد من المشاركة الفعالة في انتخابات 2021 والتصويت بكثافة ضد ” البيجيدي ” الذي لم يوفق في النهوض بالمدينة

وعبر رواد الفضاء الازرق عن أملهم في تغيير الأوضاع، من خلال المشاركة في انتخابات 2021، وهي العملية الديموقراطية التي تخولهم اختيار الأشخاص الأكفاء، وتحديد مستقبلهم، والبرامج السياسية والاقتصادية المناسبة لهم مهاجمين في الوقت نفسه اصحاب الوعود الكاذبة .

الى ذلك ، يعرف ان مدينة فاس عرفت العديد من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بتغيير الوضع على مستوى البنية التحية ، وطالبت الساكنة بتفعيل البرنامج الانتخابي الذي تقدم به البيجيدي وملامسة الاوضاع المزرية دون تعطيل او تمييز .

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