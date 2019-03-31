حادثة سير…الأب وابنيه إلى مستودع الأموات وهذا مصير الأم

هبة بريس ـ الرباط

اسفرت حادثة سير خطيرة أمس السبت، عن مقتل 3 أفراد من أسرة واحدة ضواحي مدينة ميدلت.

حادثة السير المروعة وقعت في الطريق الرابط بين جماعة زايدة وميدلت، تسبب فيها اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين، أسفر على الفور عن وفاة الأب وابنه وابنته وإصابة خطيرة لزوجته.

تم نقل الزوجة إلى المستعجلات لأجل تلقي العلاج، وتم نقل الجثث الثلاث إلى مستودع الأموات

وفور علمها بوقوع الحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان لأجل بحث ملابسات الواقعة.

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