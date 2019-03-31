مفاجأة… الكاميرون مهدد بخطر الاستبعاد من أمم أفريقيا 2019

هبة بريس ـ القسم الرياضي

كشفت تقارير صحفية عديدة أن منتخب الكاميرون بات مهددا بخطر الاستبعاد من بطولة الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها في مصر “كان 2019”.

وأعلن اتحاد جزر القمر لكرة القدم، عن تقدمه بشكوى رسمية ضد الكاميرون، للمحكمة الرياضية الدولية، احتجاجا على مشاركة الكاميرون في أمم أفريقيا 2019، وفقا لتقارير إعلامية.

ويعلل اتحاد جزر القمر ذلك بقوله إن لوائح الاتحاد الأفريقي “كاف” تحول دون مشاركة الكاميرون في أمم أفريقيا، كونه المنتخب الذي سحب منه تنظيم البطولة الأفريقية، بالتالي لا يحق له المشاركة في هذه النسخة.

وفاز منتخب الكاميرون على جرز القمر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، وهو ما منح الأسود بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا في المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

لكن سعدي بن أمير، مدير منتخب جزر القمر، اعتبر أن مشاركة الكاميرون في التصفيات بعد سحب حق التنظيم منها في نهاية العام الماضي يعد أمر غير قانوني، ومخالف للائحة البطولة.

وخاطبت جرز القمر المحكمة الرياضية بالفعل، وحصلت على رد يوم الأربعاء 27 مارسة حيث أكدوا أن الرد عليهم سيكون خلال 20 يوما من تقديم الشكوى، أي بعد موعد إعلان القرعة الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها أبريل/نيسان المقبل.

ويعتمد اتحاد جزر القمر في شكواه على المادة 92 من لائحة بطولة أمم أفريقيا، التي تنص في بندها الثالث على استبعاد البلد الذي تنص على أن الفريق الذي يفقد حق تنظيم البطولة خلال عام من انطلاقها أو ينسحب من التنظيم يحرم من المشاركة من النسخة التالية.

وسحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” حق تنظيم أمم إفريقيا من الكاميرون في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وسبق أن قام الاتحاد الأفريقي باستبعاد المغرب من المشاركة في أمم أفريقيا عندما رفض البلد تنظيمها في 2015، لأمور متعلقة بأسباب صحية بسبب انتشار وباء “أبولا” في بعض البلدان.

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