العاهل الأردني يشيد بـ “نداء القدس” الذي وقعه الملك و البابا

هبة بريس ـ الرباط

أشاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، بمبادرة “نداء القدس” الذي وقعه أمس السبت بالرباط، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس.

وقال الملك عبد الله الثاني، في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر)، “أحيي مبادرة “نداء القدس”، التي أطلقها أخي جلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس، للتأكيد على مكانة القدس الشريف كرمز للعيش المشترك والاحترام المتبادل والتراث الإنساني”. وأضاف العاهل الأردني “القدس تجمع ولا تفرق وعلينا أن نعمل معا لتبقى عنوان السلام”.

وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وقداسة البابا فرانسيس، وقعا أمس بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، على “نداء القدس”، الذي يروم المحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الأديان، والبعد الروحي والهوية الفريدة للمدينة المقدسة.

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