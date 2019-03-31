إضافة ساعة .. مساجد تؤذن لصلاة الفجر قبل وقته

هبة بريس ـ الرباط

تفاجأ المغاربة ليلة السبت-الأحد، بتغير التوقيت على هواتف الكثير منهم، بعدما أضيفت 60 دقيقة إلى الساعة الرسمية للمملكة بشكل أوتوماتيكي.

واتسع الفضاء الزرق ” فيسبوك ” للتعبير عن الغضب جراء هذا خطأ الفادح تجلى في رفع اذان الفجر قبل موعده بساعة وهو ما جعل آذان الفجر لهذا اليوم يرفع مرتين بعدد من المساجد.

وظل السؤال الموحد على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين الأصدقاء، هو “شحال الساعة؟”، وتحول الموضوع إلى سخرية كبيرة بعد تسلسل حوادث تغير التوقيت في الهواتف بشكل أوتوماتيكي وهو الامر الذي أحدث ارتباكا كبيرا وتسبب في ضياع مصالح فئات من المواطنين

وصودق بشكل مفاجئ على مرسوم يقضي باعتماد GMT+1، طوال السنة، ما تسبب في موجة غضب واسعة بين المواطنين، ودفع آلاف التلاميذ إلى الخروج إلى الشوارع للاحتجاج.

وكشفت الدراسة، التي اعتمدتها الحكومة لاتخاذ قرار الإبقاء عن الساعة الإضافية، أن 77 في المائة من المغاربة المستجوبين أكدوا أن تغيير الساعة القانونية يسبب لهم في اضطرابات في النوم، خلال الأيام الأولى، التي تتلو كل تغيير، في مقابل 25 في المائة منهم أكدوا استفادتهم من الساعة الإضافية في أنشطتهم الثقافية، والترفيهية”.

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