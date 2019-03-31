اضافة ساعة على الهواتف الذكية يربك المغاربة

هبة بريس ـ الرباط

تفاجأ صباح اليوم الاحد، عدد كبير من المواطنين المغاربة، باضافة ساعة في هواتفهم النقالة، مما خلق نوعا من الارتباك، ليصبح التوقيت GMT +2.

وعبر مجموعة من المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من الأخطاء التي باتت ترتكبها شركات الاتصالات بحذف أو إضافة ساعة إلى التوقيت العادي بين الفينة والأخرى، مما قد يتسبب في عدة مشاكل بالنسبة للأشخاص الذين يشتغلون أيام العطل.

وصودق بشكل مفاجئ على مرسوم يقضي باعتماد GMT+1، طوال السنة، ما تسبب في موجة غضب واسعة بين المواطنين، ودفع آلاف التلاميذ إلى الخروج إلى الشوارع للاحتجاج.

وكشفت الدراسة، التي اعتمدتها الحكومة لاتخاذ قرار الإبقاء عن الساعة الإضافية، أن 77 في المائة من المغاربة المستجوبين أكدوا أن تغيير الساعة القانونية يسبب لهم في اضطرابات في النوم، خلال الأيام الأولى، التي تتلو كل تغيير، في مقابل 25 في المائة منهم أكدوا استفادتهم من الساعة الإضافية في أنشطتهم الثقافية، والترفيهية”.

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