طقس الأحد : سحب غير مستقرة مرفوقة بأمطار أو بزخات رعدية

هبة بريس ـ و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عموما، بأجواء غائمة حيث ستتشكل سحب غير مستقرة ومرفوقة بأمطار، أو بزخات رعدية، فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي والسايس، وهضاب الفوسفاط والسهول الشمالية ومنطقة طنجة.

وستمر سحب من المحتمل أن تعطي أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق السواحل الوسطى، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، فضلا عن تساقطات ثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستهب رياح معتدلة من القطاع الغربي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشمالي بالجنوب، ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و 13 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالشمال والوسط، وستكون ما بين 13 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و 12 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و16 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والواجهة المتوسطية، وما بين 17 و22 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وما بين 22 و28 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العرائش وطانطان وكاب بارباس ولكويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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