الملك يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف الوفد المرافق لـ “البابا” فرانسيس

نُشر بتاريخ :  2019-03-30 - 21:12
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ الرباط

أقام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم السبت بقصر الضيافة بالرباط، مأدبة عشاء رسمية على شرف الوفد المرافق لقداسة البابا فرانسيس، ترأسها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني.

حضر هذه المأدبة رئيسا غرفتي البرلمان، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومستشارو صاحب الجلالة، ووزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.

ويقوم قداسة البابا فرانسيس، بزيارة رسمية للمملكة تستمر يومين، بدعوة كريمة من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

“البابا” يلتقي مهاجرين نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء

لتقى قداسة البابا فرانسيس، يوم السبت بالرباط، مهاجرين نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء بمقر…