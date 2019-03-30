الملك يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف الوفد المرافق لـ “البابا” فرانسيس

هبة بريس ـ الرباط

أقام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم السبت بقصر الضيافة بالرباط، مأدبة عشاء رسمية على شرف الوفد المرافق لقداسة البابا فرانسيس، ترأسها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني.

حضر هذه المأدبة رئيسا غرفتي البرلمان، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومستشارو صاحب الجلالة، ووزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.

ويقوم قداسة البابا فرانسيس، بزيارة رسمية للمملكة تستمر يومين، بدعوة كريمة من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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