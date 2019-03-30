ميسي يقود برشلونة للفوز في لقاء قمة محلي امام اسبانيول

هبة بريس ـ متابعة

سجل ليونيل ميسي هدفين ليمنح برشلونة الفوز 2-صفر على اسبانيول في لقاء قمة محلي السبت وهو الانتصار الذي أدى لابتعاد الفائز بفارق 13 نقطة في قمة دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

ومع توجه اتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني للقاء الافيس في وقت لاحق اليوم، انتهز حامل اللقب الفرصة لتعزيز تقدمه.

واستطاع نجم برشلونة رقم 10 أن يحسم اللقاء الممل وذلك بعد أن سدد ركلة حرة في الدقيقة 71 قبل ان يسجل اثر تمريرة عرضية من البديل مالكوم قبل النهاية.

وعانى ميسي، كبير هدافي دوري الدرجة الأولى الاسباني برصيد 31 هدفا، من انتقادات في بلاده الارجنتين عقب انسحابه من مباراة ودية امام المغرب بسبب اصابة في أعلى الفخذ لكنه قوبل باشادة من جماهير برشلونة عقب اقتراب الفريق بشكل اكبر من الاحتفاظ باللقب.

ودفع المدرب ارنستو بالبيردي بميسي إلى جانب لويس سواريز الذي تعافى من التواء في الكاحل.

لكن الاثنين اضافة لفيليب كوتينيو استمروا في حالة هدوء خلال الشوط الاول المغلق حيث لم يمنح دفاع اسبانيول الذي ضم خمسة لاعبين الثلاثي القادم من أمريكا الجنوبية أي مساحة.

ومع الدفع بمالكوم في آخر نصف ساعة، بدأت المباراة تنفتح وارسل الجناح البرازيلي تمريرة عرضية ابعدها دييجو لوبيز قبل ان يسدد كوتينيو فوق العارضة مع سعي برشلونة لتحقيق الفوز.

وافتقد الفريق القطالوني للحلول حتى ارسل ميسي ركلة حرة متقنة لم يتمكن لاعب الوسط فيكتور سانشيز من ابعادها من على خط المرمى قبل ان يهز الشباك للمرة الثانية من هجمة مرتدة قبل النهاية.

وابتعد برشلونة عن افضل مستوياته لكن لمحتين من الاسطورة ميسي ضمنت النقاط الثلاث عقب مباراة للنسيان.

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