فنانة أمريكية تدافع عن نفسها: كنت أخدر الرجال لأعيش

هبة بريس ـ وكالات

حاولت نجمة الراب الأمريكية كاردي بي إنهاء الجدل الذي أثير بعدما انتشر شريط فيديو قديم أخيرا قالت فيه إنها “خدّرت” رجالا و”سرقتهم للصمود”.

وجرت مشاركة مقتطفات من شريط فيديو يعود إلى ثلاث سنوات على تطبيق “إنستغرام” لمغنية الراب، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.

وأوضحت كاردي بي أنها عندما كانت تعمل كراقصة تعر (عملها السابق قبل أن تدخل عالم الموسيقى) كانت “تخدّر الرجال وتسرقهم”، مضيفة أن “هذا ما كنت أقوم به”.

وكتبت على “إنستغرام” الثلاثاء: “تكلّمت عن الأمور التي أجبرت على القيام به في الماضي (…) للصمود والبقاء”. وتابعت النجمة الحاصلة على جائزة “غرامي”: “فعلت تلك الأمور في ذلك الوقت لأنه لم يكن لدي خيارات كثيرة. كنت محظوظة بالخروج (من تلك المرحلة) لكن هذه ليست الحال بالنسبة إلى العديد من النساء”.

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