ثانويتا لغدير و باب تازة بشفشاون تستفيدان من يوم توجيهي لفائدة تلاميذتها

هبة بريس ـ الرباط

في مبادرة استثنائية نظمت كونفدرالية جمعيات إقليم شفشاون، بشراكة مع جمعية الأنوار، التابعة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، يوما توجيهيا وتكريميا، بكل من ثانوية عبد الرحمن زيطان، بجماعة لغدير، وثانوية الوحدة الافريقية التأهيلية بباب تازة، وذلك يومه الجمعة 29 مارس،

و عرف النشاط استفادة ما يقارب ال350 تلميذا في السلك الثانوي من توجيه سهر عليه طلبة من مختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة المغربية، إضافة إلى تكريم 20 تلميذا وتلميذة من المتوفوقين الذين تميزوا هذه السنة.

واجمع المتحدثون في كلمات متفرقة خلال هذا اللقاء هو “فرصة لمنح التلاميذ فرصة ذهبية للإطلاع على الآفاق التي تنتظرهم بعد حصولهم على الباكالوريا، إضافة إلى أن التقاءهم مع طلبة تمكنوا من الولوج لمختلف المدارس العليا، سيكون حافزا كبيرا لهم للعطاء أكثر واستسقاء المعلومات التي قد يكونون في حاجة لها، وأردف قائلا أن هذا النشاط لن يكون الأخر من نوعه، بل ستظل الكونفدرالية دوما في خدمة العالم القروي بالإقليم، ومنح شبابه فرصة لتوجيه مدرسي محكم”

واختتم النشاط بتكريم التلاميذ والتلميذات المتفوقين بالمؤسستين، وذلك لتحفيزهم، وتشجيعهم على العطاء أكثر.

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