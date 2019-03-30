رفيقـي : الـزيارة خطوة كبيرة يجب استثمارها لتعميق العلاقات

هبة بريس ـ الرباط

قال عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الفكر الإسلامي وقضايا التطرف والإرهاب، إن زيارة البابا فرانسيس للمغرب يجب أن تشكل فرصة لتحقيق مزيد من التعايش وتعميق الأواصر والعلاقات بين مختلف قيادات الأديان الكبرى التي يقتسم أتباعها غالبية العالم كالمسيحية والإسلام.

وأضاف رفيقي أن “الزيارة خطوة كبيرة يجب استثمارها لتعميق العلاقات”، مؤكدا أن الأمتين الإسلامية والمسيحية تعيشان ظاهرتين مختلفتين، حددهما في “ظاهرة الإرهاب الذي يمارسه البعض باسم الإسلام وظاهرة الإرهاب اليميني باسم المسيحية وما يرافقها من فوبيا ضد الإسلام والمسلمين في البلاد الغربية”، داعياً إلى ضرورة استثمار الزيارة للحديث عن منطق التعايش والقبول بالآخر.

وشدد على ضرورة عدم الاكتفاء برمزية زيارة بابا الفاتيكان للمغرب، داعيا إلى استثمارها “للحديث بشكل أعمق في ما يمكن أن يحقق التعايش على الأرض والميدان”.

وأوضح أنه يجب استثمار الزيارة في “تحويل الشعارات والبيانات والخطابات إلى واقع ممارس، وتجاوز الصعوبات الكامنة في أن الحديث يدور عن دينين عاشا مرحلة تاريخية كبيرة من الصراع والحروب راح ضحيتها آلاف القتلى من الجانبين”، حسب تعبيره.

وأفاد رفيقي في حديث للأناضول بأن السياق المعاصر الذي نعيشه اليوم بين الإسلام والمسيحية “يتطلب من الجانبين اجتهادا في المجال الديني لتطهيره وتنقيحه من كل ما يمكن أن يفسد هذا التعايش المنشود”، مؤكدا أن هذا المسعى يحتاج إلى “جرأة في التعامل مع الموروث سواء كان إسلاميا أم مسيحيا”.

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