الحسيمة : توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة القتل العمد

هبة بريس ـ و م ع

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، زوال اليوم السبت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة القتل العمد المزدوج بواسطة السلاح الأبيض.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد عاينت، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، جثتين لشخصين من جنس ذكر يحملان جروح غائرة، وقد تم التخلي عنهما بورش في طور البناء، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن استجلاء حقيقة النازلة وتوقيف المشتبه فيهما المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أحد المشتبه فيهما يرتبط بعلاقة مصاهرة مع أحد الضحيتين، وأن الجريمة تم اقترافها داخل منزل قبل التخلص من الجثتين بورش في طور البناء، بينما تعود دوافع ارتكاب هذه الجريمة إلى تصفية حسابات بسبب خلافات حول مبالغ مالية.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الدوافع والخلفيات الكامنة وراء اقترافها.

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