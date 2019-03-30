برشيد..مصرع طفلين شقيقين ونجاة أمهما في حريق مهول

نُشر بتاريخ :  2019-03-30 - 17:20
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محمد منفلوطي ـ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس ان حريقا شب باحدى الشقق السكنية بمدينة الدروة التابعة ترابيا لاقليم برشيد الجمعة السبت أودى بحياة طفلين فيما نجت أمهما باعجوبة بعد أن تم نقلها الى قسم المستعجلات لانقاذ حياتها.

الحادث الذي وصف بالمروع من قبل فعاليات جمعوية، نجم عن نشوب حريق بإحدى الشقق بتجزئة سكنية بمدينة الدروة في ظروف غامضة لازالت عناصر الدرك الملكي بالمنطقة تجري تحقيقاتها لفك طلاميسه بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

هذا وبعد استكمال الاجراءات القانونية تم نقل جثتي الطفلين الشقيقين نحو مستودع الاموات حيث من المرجح ان يتم اخضاع جثتيهما للتشريح الطبي للوقوف على اسباب الوفاة، في الوقت الذي تم فيه نقل الأم لتلقي الاسعافات الاولية جراء ما تعرضته له من اختناق.

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