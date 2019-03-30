شاب يقتحم موكب بابا الفاتيكان ويتجه صوب الملك محمد السادس

هبة بريس

اقتحم شاب مغربي موكب الملك محمد السادس خلال مراسم استقباله بابا الفاتيكان في مدينة الرباط، لكن أفراد الحرس الملكي حالوا دون وصول الشاب لسيارة الملك واعتقلوه.

وأظهر فيديو نشرته وكالة “روسيا اليوم” الشاب وهو يركض بمحاذاة الموكب محاولا الوصول إلى سيارة الملك إلا أن أفراد الحرس الملكي منعوه من تحقيق هدفه وقبضوا عليه ليتابع الموكب طريقه بشكل عادي.

واستقبل الملك محمد السادس اليوم السبت 30 مارس البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية الذي يؤدي زيارة رسمية إلى المغرب تستمر يومين، بدعوة من عاهل البلاد.

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