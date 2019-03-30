تحت الأمطار.. العشرات من المسؤولين ينتظرون البابا بساحة حسان

هبة بريس

عائنت هبة بريس، قبل لحظات، توافد العشرات من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والجمعويين، لساحة صومعة حسان لاستقبال البابا.

وحل قداسة البابا فرانسيس، اليوم السبت 30 مارس، بالمغرب في زيارة رسمية للمملكة، بدعوة كريمة من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ولدى وصوله إلى مطار الرباط -سلا، وجد قداسة البابا في استقباله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.

هذا وذكر بلاغ نُشر على موقع فاتيكان نيوز، قبل يومين، أن برنامج الزيارة سيشمل لقاء مجموعة من المهاجرين الذين يتلقون المساعدة من طرف كنيسة كاريتاس، وسيزور معهدا لإعداد الأئمة، يسعى لمواجهة التطرف الإسلامي.

وقال البلاغ إن “البابا فرانسيس سيتم استقباله من طرف جلالة الملك محمد السادس في اليوم الأول من الزيارة، قبل أن يلتقي بنواب الأمة وممثلي السلطة والمجتمع المدني إضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي المغربي،”.

اليوم الأول سيشمل أيضا زيارة ضريح الملك الراحل محمد الخامس، وزيارة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، الموجود بمدينة العرفان في الرباط، وفق البيان.

وأضاف البيان أن البابا فرانسيس سيلتقي أيضا بمجموعة من المهاجرين بمقرات المكاتب المحلية للدراع الخيري لكنسية كاريتاس، “وكالة كاريتاس للإعانات” Aid Agency Caritas.

ويتضمن برنامج اليوم الأخير من زيارة البابا فرانسيس إلى المغرب، وفق البيان، زيارة المركز القروي للخدمات الاجتماعية في مدينة تمارة، وسيلي ذلك لقاء بالكهنة والرهبان والمكرسين والمجلس المسكوني للكنائس بكاتدرائية الرباط، وعقب الغداء سيترأس البابا الاحتفال ب”القداس الإلهي”.

وكان الفاتيكان قد كشف عن شعار (لوغو) الزيارة التي يُرتقب أن يقوم بها البابا فرانسيس إلى المغرب أواخر شهر مارس المقبل. وتضمن “اللوغو” الذي نشره موقع “Vatican news”، شعار “البابا فرانسيس، خديم الأمل”، كما تضمن اسم المغرب باللغة العربية، ورسمة لهلال وصليب

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