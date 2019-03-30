قداسة البابا فرانسيس يحل بالمغرب في زيارة رسمية للمملكة

هبة بريس

حل قداسة البابا فرانسيس، اليوم السبت 30 مارس، بالمغرب في زيارة رسمية للمملكة، بدعوة كريمة من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ولدى وصوله إلى مطار الرباط -سلا، وجد قداسة البابا في استقباله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.

وكان بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، قد أبرز أنه “من منطلق المكانة الدينية، والمسؤولية الروحية، التي يتقلدها أمير المؤمنين، وقداسة البابا، فإن هذا اللقاء التاريخي سيساهم في إشاعة قيم الأخوة والسلم والتسامح بين الشعوب والأمم، وتعزيز الحوار والتفاهم والتعايش بين الديانات.

وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة ستتميز بمجموعة من الأنشطة المكثفة لأمير المؤمنين وضيفه الكبير قداسة البابا

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