حريق يأتي على نحو 100 نخلة بواحة تيغمرت بكلميم

هبة بريس

أتى حريق اندلع مساء أمس الجمعة 29 مارس بواحة تيغمرت بإقليم كلميم، على نحو 100نخلة.

وأفاد مصدر من الوقاية المدنية أن هذه النخلات مغروسة على مساحة هكتارين بدوار أيت بكو بالواحة التابعة لجماعة أسرير.

وأكد المدير الجهوي للفلاحة بكلميم محمد الضروفاي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الحريق اندلع حوالي الساعة الثامنة من مساء أمس وتمت السيطرة عليه في الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك بفضل تضافر جهود الوقاية المدنية ومديرية الفلاحة وعناصر السلطة المحلية وجميع المتدخلين المعنيين، وكذا السكان الذين ساهموا بشكل كبير في إخماد الحريق الذي لم يخلف خسائر بشرية، ولم يكشف لحد الآن عن أسباب اندلاع هذا الحريق.

ويذكر أن حريقا مماثلا اندلع الاثنين الماضي بنفس الواحة وأتى على 850 نخلة كانت مغروسة على مساحة تقدر ب 94 هكتارا، وذلك بدواوير أيت الخنوس وأيت مسعود بالإضافة الى دوار أيت بكو

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