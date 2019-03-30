البابا فرنسيس يغادر مطار روما فيوميتشينو باتجاه المغرب

نُشر بتاريخ :  2019-03-30 - 10:12
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس

غادر قداسة البابا فرنسيس، صباح اليوم السبت 30 مارس، مطار روما فيوميتشينو، متوجها إلى المغرب في زيارة تستغرق يومين، بدعوة كريمة من أمير المؤمنين، الملك محمد السادس.

ويرافق قداسة البابا فرنسيس، خلال هذه الزيارة، وفد هام يتكون من شخصيات بارزة من الكرسي الرسولي.

وكان بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، قد أبرز أنه “من منطلق المكانة الدينية، والمسؤولية الروحية، التي يتقلدها أمير المؤمنين، وقداسة البابا، فإن هذا اللقاء التاريخي سيساهم في إشاعة قيم الأخوة والسلم والتسامح بين الشعوب والأمم، وتعزيز الحوار والتفاهم والتعايش بين الديانات.

وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة ستتميز بمجموعة من الأنشطة المكثفة لأمير المؤمنين وضيفه الكبير قداسة البابا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

قلق اسباني من أضخم صفقة عسكرية مغربية

بعد اعلان الإدارة الأمريكية، موافقتها يوم الاثنين الماضي على بيع 25 مقاتلة من طراز F-16 من…