البابا فرنسيس يغادر مطار روما فيوميتشينو باتجاه المغرب

هبة بريس

غادر قداسة البابا فرنسيس، صباح اليوم السبت 30 مارس، مطار روما فيوميتشينو، متوجها إلى المغرب في زيارة تستغرق يومين، بدعوة كريمة من أمير المؤمنين، الملك محمد السادس.

ويرافق قداسة البابا فرنسيس، خلال هذه الزيارة، وفد هام يتكون من شخصيات بارزة من الكرسي الرسولي.

وكان بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، قد أبرز أنه “من منطلق المكانة الدينية، والمسؤولية الروحية، التي يتقلدها أمير المؤمنين، وقداسة البابا، فإن هذا اللقاء التاريخي سيساهم في إشاعة قيم الأخوة والسلم والتسامح بين الشعوب والأمم، وتعزيز الحوار والتفاهم والتعايش بين الديانات.

وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة ستتميز بمجموعة من الأنشطة المكثفة لأمير المؤمنين وضيفه الكبير قداسة البابا.

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