الجامعة تبرمج 3 وديات للمنتخب المغربي قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية

نُشر بتاريخ :  2019-03-30 - 09:05
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هبة سبور – شفيق عنوري

برمجت الجامعة الملكية المغربية والناخب الوطني هيرفي رونار، 3 مباريات ودية ل”الأسود” قبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الإفريقية بمصر الصيف المقبل.

ولم تحدد الجامعة هوية المنتخبات الثلاث التي سيلعب ضدها المغرب وديا، باستثناء خصم وحيد قالت عنه أنه قوي قاريا ويتواجد في المستوى الثاني مع “الأسود”.

ويرجح أن يكون المنتخب الذي سيواجهه المغرب في أولى مبارياته، هو نيجيريا، فيما ستحدد الجامعة هوية المنافسين في الوديتين المتبقيتين، بعد إجراء قرعة المسابقة.

يشار إلى أن المغرب حل بالمستوى الثاني من كأس الأمم الإفريقية رفقة كل من نيجيريا والكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي وغينيا.

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