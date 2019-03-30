طقس السبت .. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، السبت، أن تتشكل سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية محليا قوية مع احتمال برد فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والأطلس الصغير والجنوب الشرقي وتادلة والرحامنة وتانسيفت والشياظمة وسايس وولماس وهضاب الفوسفاط والريف والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وداخل سوس.

وستكون السماء غائمة جزئيا مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة بباقي النصف الشمالي للبلاد وبالوسط. وستكون السماء قليلة السحب بالجنوب.

وستهب رياح قوية نوعا ما شرقية بمنطقة طنجة، وستهب معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن المنطقة الشرقية ومن الشمال الغربي بالأقاليم الجنوبية. وستهب بعض الزوابع الرملية المحلية بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و 12 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالشمال والوسط، وستكون ما بين 13 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و 18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل، وما بين 22 و28 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والعرائش، وبباقي السواحل.

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