الملك يهنئ الرجاء البيضاوي: “ندعو الله أن يوفقكم في مواصلة تألقكم”

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء نادي الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، بمناسبة فوز النادي بالكأس الإفريقية الممتازة لكرة القدم لموسم 2019.

وأعرب الملك محمد السادس، في هذه البرقية، لكافة مكونات هذا النادي العريق من لاعبين ومسيرين وأطر تقنية وطبية وإدارية، وكذا لجماهيره العريضة، عن أحر التهاني على هذا الإنجاز الرياضي الكبير.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “كما نشيد، بصفة خاصة، بما بذله اللاعبون من جهود مخلصة، وما أبانوا عنه من روح رياضية عالية، ما مكنهم من الظفر بهذا اللقب الإفريقي الجديد، المشرف لكرة القدم المغربية، وتعزيز رصيد فريقهم، الغني بالألقاب والإنجازات الوطنية والقارية والدولية”.

وأضاف الملك محمد السادس “وإذ نجدد لكم أخلص التهاني على هذا التتويج المستحق، لندعو الله تعالى أن يوفقكم في مواصلة تألقكم وإحرازكم للمزيد من الألقاب، مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0