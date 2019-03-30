تضامن واسع لمؤسسات وهيئات مع عامل اقليم جرسيف

هبة بريس ـ الرباط

رفضت العديد من الجمعيات والهيئات نشر جهات صورة قديمة على الفايسبوك تطالب عامل اقليم جرسيف بالرحيل كانت قد دونت على جدار حائط .

ورفضت العشرات من الهيئات والجمعيات في بيانات رسمية محاولة البعض التأثير على مسار الاصلاح الذي سطره عامل الاقليم حسن بن الماحي وعبرت عن ادانتها لكل مساعي التاثير وتشتيت انتباه الراي العام الذي يسجل بارتياح اصلاحات جدرية كان اخرها التدقيق في لوائح ذوي الحقوق الذين سيكون لهم الحق الاستفادة من الاراضي السلالية .

ودحضا لكل ما من شأنه التاثير على مسار التغيير اكدت ذات الجهات ان حسن بن الماحي حريص كل الحرص منذ توليه مسؤوليته على رأس عمالة الإقليم على خدمة الصالح العام سواء بالمركز المدينة أو باقي تراب الإقليم بل وكان قريب كل القرب من كل المشاريع التي أنجزت بالمدينة وتقديمه كامل الدعم لكل الجهات الراغبة في انجاح ورش الاصلاح

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