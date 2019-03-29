قلق اسباني من أضخم صفقة عسكرية مغربية

هبة بريس - الرباط

بعد اعلان الإدارة الأمريكية، موافقتها يوم الاثنين الماضي على بيع 25 مقاتلة من طراز F-16 من الجيل الجديد إلى المغرب، في صفقة تبلغ قيمتها 3.8 مليارات دولار ، استنفرت الجارة الشمالية اجهزتها المخابراتبة العسكرية بسبب الصفقة التي وصفت بالاضخم في تاريخ الصفقات العسكربة المغربية .

ووفق ما افادت له مصادر متطابقة فان جهات عكسرية اسبانية وصفت الصفقة بالخطوة العملاقة في تطوير القدرة القتالية المغربية، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخه سيتوفر الجيش المغربي على مقاتلات يتفوق بها على نظيره الإسباني بسبب خاصية جديدة في الصفقة.

وكان بيان صادر عن الخارجية الأمريكية قد قال إن الصفقة “لن تؤثر على توازن القوى في المنطقة” حيث اكد المصدر ان الصفقة تهم بالاضافة إلى المقاتلات الجديدة من طراز F-16 بلوك 72/70 المزوّدة بأحدث الأنظمة الإلكترونية وأسلحتها، وافقت واشنطن على تعديل 23 مقاتلة F-16 يمتلكها سلاح الجو الملكي المغربي لتصبح من الطراز الحديث نفسه مقابل 985 مليون دولار، حسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها.

ومن جانبها، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، إن هذه الصفقة “ستساهم في تحسين وتقوية أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من خارج حلف شمال الأطلسي”.

وتتعلق الصفقة العسكرية الثانية بتطوير وتحديث سرب من طائرات F-16 الموجودة ضمن أسطول القوات المسلحة الملكية، وعددها 23 طائرة لتنتقل إلى مستوى F-16 V.

ويبلغ مجموع الصفقتين العسكريتين 5 مليارات دولار، وهو مبلغ غير مسبوق في تاريخ الصفقات العسكرية في المملكة المغربية

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