تقرير: أغلب المغاربيين الراغبين في الهجرة دافعهم العمل

هبة بريس ـ متابعة

كشف تقرير أعدته شبكة ‘أفرو بارومتر’ أن نسبة مهمة من الشباب الأفريقي، بما فيهم المغاربة والتونسيون، فكروا في الهجرة، وأن أغلب الراغبين في الهجرة يفضلون أوروبا، بينما يبرز العمل كأهم سبب وراء تلك الرغبة.

وتُظهر الأرقام أن 36% من المغاربة فكروا في الهجرة، 13% منهم فكروا كثيرا فيها، و23% فكروا بدرجة أقل، في مقابل 64% لم يفكروا مطلقا في الموضوع.

ووفقا لمعطيات التقرير فإن الشباب هم أكثر من تحضر لديهم فكرة الهجرة، ذلك أن 23% من الشباب المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 18 و25 سنة فكروا كثيرا في الهجرة، وهي النسبة التي ترتفع لدى نفس الفئة من الشباب التونسي، حيث تبلغ 42%.

وتتصدر أوروبا لائحة الوجهات المفضلة للمهاجرين المحتملين من المغرب وتونس، ذلك أن 68% من المغاربة و58% من التونسيين الذين عبروا عن رغبتهم في الهجرة اختاروا أوروبا كوجهة مفضلة

من جهة أخرى، يبرز السعي إلى العمل، على رأس قائمة الأسباب التي تقف وراء تفكير الأفارقة عموما بما فيهم المغاربة والتونسيين، في الهجرة.

فبحسب التقرير، فإن 53% من المغاربة الراغبين في الهجرة، دافعهم في ذلك السعي إلى العمل، في مقابل 13% يرغبون في الهجرة نتيجة معاناتهم من الفقر والصعوبات الاقتصادية، و10% يريدون متابعة دراستهم في الخارج.

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