فاس.. قائدة عين أعمير تشرف على هدم فيلا مخالفة لقانون التعمير

ع محياوي – هبة بريس

طبقا لقرار رسمي بالهدم، جندت السلطات المحلية اليوم الجمعة 29 مارس 2019 ، في شخص قائدة الملحقة الادارية عين أعمير رجالاتها وعتادها لهدم ما تم انجازه من بنايات عشوائية خارجة عن الضوابط القانونية في حق صاحب فيلا بتجزئة المهدي طريق ايموزار.

وتمت عملية هدم الفيلا، بحضور ممثلين عن وزارة التعمير، وجماعة فاس، والقوات المساعدة، وممثلين عن ولاية أمن فاس، بالإضافة الى أعوان السلطة بالملحقة الادارية عين أعمير من أجل التدخل لتطبيق قانون هدم الفيلا المذكورة المخالفة لقانون التعمير بالطابق العلوي كما تبينه الصورة التي التقطتها عدسة هبة بريس من عين المكان لحظة تنفيذ مسطرة الهدم.

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