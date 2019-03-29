هكذا مرّت مسيرة أساتذة التعاقد الاحتجاحية بطنجة (صور)

نُشر بتاريخ :  2019-03-29 - 21:06
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

نظمت التنسيقية الجهوية للاساتذة المتعاقدين بطنجة ، صباح اليوم الجمعة 29 مارس الجاري ، مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة الأمم وسط المدينة وجابت عددا من الشوارع ، في أجواء سلمية وتعامل حكيم من طرف السلطات المحلية التي عملت على تأمين المسيرة .

المسيرة انطلقت من الساحة المذكورة مرورا بشارع محمد الخامس وسط المدينة عبر شارع المقاومة وصولا الى مقر المديرية الاقليمية للتربية الوطنية لطنجة أصيلة ، حيث رفع هناك الاساتذة المتعاقدين شعارات ضد حكومة سعد الدين العثماني والوزارة الوصية مطالبين بالغاء نظام التعاقد والادماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية .

وتفاعل عدد من النشطاء بموافع التواصل الاجتماعي مع الاجواء السلمية التي مرت فيها المسيرة ، داعين الى عدم التسرع في “قراءة” ردة فعل السلطات ومنوهين بالحكمة والرزانة في التعامل الذين ميزا مسيرة اليوم .

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