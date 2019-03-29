العثور على جثتين مذبوحتين يستنفر أمن الحسيمة

نُشر بتاريخ :  2019-03-29 - 20:31
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هبة بريس – الحسيمة

عثر صباح اليوم الجمعة على جثة شخصين تعرضا للقتل بطريقة بشعة في مدينة الحسيمة على مستوى منطقة بادس وفق ما افادت به مصادر محلية .

وحسب ذات المصادر فالعثور على الضحيتين تم من طرف المصالح الامنية وعليهما اثار جروح غائرة على مستوى العنق والرقبة حيث جرى ذبح الشخص الاول، فيما تلقى الثاني جروحا على مستوى الرقبة والرأس اردته قتيلا، قبل ان يتم التخلص من جثتهما بتجزئة بادس السكنية بجماعة الحسيمة.

وحلت العناصر الامنية والشرطة العلمية، وقامت بتطويق المكان ومسح مكان الجريمة، فيما جرى نقل الجثتين الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي بالحسيمة لإخضاعها للتشريح الطبي

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