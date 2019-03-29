البيضاء : الوقاية المدنية تجهض سيناريو حريق سوق ولد مينة

هبة بريس الدار البيضاء

اندلع مساء اليوم حوالي الساعة السادسة و النصف حريق بسوق الخضار بمنطقة ليساسفة.

و بمجرد علمها بوقوع الحادث هرعت شاحنات الإطفاء التابعة للوقاية المدنية و السلطات إلى عين المكان.

و أتى الحريق على 5 محلات لبيع الخضار و 7 عربات دون أن يخلف ضحايا.

و كادت حصيلة الحريق أن تكون ثقيلة لولا سرعة تدخل الوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة مبكرا على الحريق، لتجنب بذلك أرباب المحلات تكرار سيناريو حريق سوق مينة، خصوصا و أن عوامل كغياب الحد الأدنى من شروط الوقاية و السلامة من الحرائق و الطبيعة العشوائية لهذه الأسواق ترجح وقوع خسائر مادية كبيرة.

و من المرتقب أن يفتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحريق.

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