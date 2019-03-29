العثماني يهنئ الرجاء البيضاوي بالتتويج: “هذا فخر للكرة المغربية”

هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، فريق الرجاء البيضاوي والجماهير “الخضراء” والمغربية، بمناسبة التتويج بكأس السوبر الافريقي.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك: “أهنئ فريق الرجاء البيضاوي على فوزه اليوم في قطر بكأس السوبر الإفريقية، وهذا فخر للكرة المغربية وتعزيز لمكاسبها وتألقها.”

هذا ويشار الى أن الفريق الأخضر توج بلقب كأس السوبر الإفريقي، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، في نهائي البطولة الذي أقيم على أرضية ملعب نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت.

وكان الفريق المغربي السباق لافتتاح النتيجة عن طريق “المايسترو” عبد الإله الحافيظي، الذي سدد ضربة مركزة من خارج المنقطة سكنت الجانب الأيمن للحارس التونسي، في الدقيقة ال22، قبل أن يعادل يوسف بلايلي النتيجة لصالح الترجي في الدقيقة ال58 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة ال65، سجل قائد “النسور الخضراء” الهدف الثاني في الشباك التونسية، بطريقة رائعة، مهديا التتويج للنادي المغربي.

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