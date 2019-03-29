أوكرانيا تحرم 2.5 مليون من مواطنيها من التصويت في الانتخابات

هبة بريس - وكالات

تنتهي في أوكرانيا اليوم الجمعة رسميا الحملة الانتخابية للمرشحين لانتخابات الرئاسة التي ستجري يوم الأحد 31 مارس الجاري.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن 2.5 مليون مواطن أوكراني يقيمون في روسيا لن يتمكنوا من التصويت في الانتخابات بسبب قرار لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية إغلاق مراكز الاقتراع على الأراضي الروسية.

واتخذت لجنة الانتخابات الأوكرانية هذا القرار في أول أيام الحملة الانتخابية 31 ديسمبر الماضي، وبموجب القرار أغلقت المراكز الخمسة الموجودة في روسيا، (في السفارة الأوكرانية في موسكو، والقنصليتين العامتين في روستوف على الدون وسان بطرسبورغ، والقنصليتين في يكاترينبورغ ونوفوسيبيرسك).

وفسر وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين هذا القرار بالمخاوف بشأن أمن المواطنين الأوكرانيين في روسيا، سواء أعضاء اللجان الانتخابية في مراكز الاقتراع أو الناخبين. وتحدث عن “ضغط إداري ودعائي” روسي عليهم.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في يناير الماضي أن الهدف من وراء هذا القرار هو “التأثير على نتائج الانتخابات لصالح السلطات الحالية”.

بالإضافة إلى ذلك، منعت أوكرانيا المراقبين الروس من حضور الانتخابات الأوكرانية. وأكدت روسيا أن هذا القرار الأوكراني غير شرعي لكون المراقبين الروس معتمدين لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتبها للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

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