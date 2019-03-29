يهم المسافرين .. الONCF يضع برنامجا خاصا لتأمين الرحلات خلال العطلة

هبة بريس

وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية، بمناسبة حلول العطلة المدرسية البينية، وتحسبا للحركة الدؤوبة التي ستعرفها تنقلات المسافرين، برنامجا خاصا لرحلات القطارات يغطي الفترة الممتدة من اليوم الجمعة 29 مارس إلى الأحد 14 أبريل 2019 من أجل ضمان سفر زبنائه في أفضل ظروف الأمن والسلامة والراحة.

وذكر بلاغ للمكتب، أن هذا البرنامج يتمثل في الرفع من القدرة الاستيعابية للقطارات بالزيادة في عدد المقاعد المعروضة من وإلى الاتجاهات التي من المنتظر أن تعرف إقبالا متزايدا (الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة ووجدة وخريبكة)، وفي تقوية فرق استقبال وتوجيه ومساعدة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، وكذا في تعزيز قنوات البيع لتسهيل عملية اقتناء التذاكر.

وللاستفادة الكاملة من أثمنة مغرية ومشجعة للسفر أثناء هذه العطلة الموجهة لفئة العائلات أو المجموعات، دعا المكتب زبناءه إلى الاقتناء المسبق لتذاكر السفر، على أقصى تقديره من موعد السفر، وذلك بالموقع المخصص لهذا الغرض (www.oncf-voyages.ma) أو مباشرة بالمحطات، واختيار فترات السفر التي تتسم بإقبال طفيف.

كما دعا إلى اقتناء تذاكر الذهاب والإياب، لضمان الرحلة على متن القطار المطلوب؛ واختيار بطاقة “الشباب” أو “كبار السن” حسب وضعيتهم للاستفادة من خصم بنسبة 15 في المائة على السعر المعتمد، واختيار فئة “الطلبة” للبطاقة المخصصة لهم والتي تتيح الاستفادة من خصم بنسبة 30 في المائة بالدرجة الثانية، واستفادة العائلة من تخفيض 30 في المائة بالنسبة للأطفال، على أن لا يتعدى ثمن التذكرة 50 درهما بالدرجة الثانية و80 درهما بالدرجة الأولى.

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