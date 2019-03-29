ميسي: “ابني يسألني لماذا يريدون قتلك في الأرجنتين؟”

هبة بريس - وكالات

يعاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، من انتقادات قاسية بسبب تردي نتائج منتخب التانغو، مما دفع ابنه تياغو إلى توجيه سؤال قاس له، قائلا: “لماذا يريدون قتلك يا أبي في الأرجنتين؟”

وقال ميسي :”الأمر صعب، ابني يتابع دائما يوتيوب وشاهد فيديو ثم سألني، لماذا يريدون قتلك في الأرجنتين؟، وفقا لشبكة “إي إس بي إن” الأميركية.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “لكني أريد مواصلة مسيرتي. ما زلت أريد الفوز بشيء مع المنتخب. سألعب كل اللقاءات المهمة. لقد بلغنا بالفعل نهائي كأس العالم 2014 وهذا ليس شيئا سهلا”.

وبالرغم من أن ميسي توج ببطولات لا حصر لها مع برشلونة، فإن التتويج بكأس مع الأرجنتين لا يزال مستعصيا عليه، حيث خسر ميسي نهائي كوبا أميركا في 2007 و2015 و2016.

وفي قت سابق، خسر ميسي مع رفاقه في منتخب الأرجنتين لقاء وديا بنتيجة 3-1 أمام فنزويلا، في إطار استعداداتها لكوبا أميركا، التي تنطلق في يونيو المقبل بالبرازيل.

واستنكر ميسي تقارير تزعم أنه يتدخل في اختيار مدرب المنتخب قائلا: “لا أريد إظهار الأكاذيب التي يقولونها عني على أنها حقيقة. لا أحدد مدربي المنتخب. أسمع هذه الأشياء السيئة ومن الصعب التعايش مع الأمر”.

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