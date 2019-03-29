الرجاء يفوز على الترجي ويتوج بكأس السوبر الإفريقي

هبة سبور – شفيق عنوري

يتوج الرجاء الرياضي بلقب كأس السوبر الإفريقي، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، في نهائي البطولة الذي أقيم على أرضية ملعب نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان الفريق المغربي السباق لافتتاح النتيجة عن طريق “المايسترو” عبد الإله الحافيظي، الذي سدد ضربة مركزة من خارج المنقطة سكنت الجانب الأيمن للحارس التونسي، في الدقيقة ال22، قبل أن يعادل يوسف بلايلي النتيجة لصالح الترجي في الدقيقة ال58 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة ال65، سجل قائد “النسور الخضراء” الهدف الثاني في الشباك التونسية، بطريقة رائعة، مهديا التتويج للنادي المغربي.

وقدم الرجاء مباراة مميزة على جميع الأصعدة، خاصة في الجانب الهجومي، بالرغم من تضيع لاعبيه لعدد من الفرص التي كان من شأنها أن ترفع غلة الأهداف.

وبهذا التتويج يكون كارتيرون، قد أنقذ موسمه مع الرجاء، وضمن بنسبة كبير استمراره في قيادة الفريق في الموسم المقبل، بعد أن نجح في الخروج من الأزمة التي عانى منها “الأخضر” هذا الموسم، وذلك من خلال الأداء المميز الذي أظهره في المباريات الأخيرة،وخاصة نهائي السوبر.

وبتتويج النادي الرجاوي، يبقى كأس السوبر الإفريقي في المغرب، للسنة الثانية تواليا، بعد أن كان الوداد قد توج به في الموسم الماضي، على حساب مازمبي الكونغولي بهدف نظيف.

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