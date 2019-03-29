وزارة القصور والاوسمة: لقاء أمير المؤمنين بقداسة البابا سيساهم في إشاعة قيم الأخوة والسلم والتسامح

هبة بريس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، سيقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية، بدعوة كريمة من أمير المؤمنين الملك محمد السادس، يومي 30 و 31 مارس الجاري.

وفي ما يلي بلاغ الوزارة بهذا الشأن:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بدعوة كريمة من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيقوم قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتكان، بزيارة رسمية للمملكة المغربية، يومي السبت والأحد 23 و 24 رجب 1440هـ الموافق 30 و 31 مارس 2019 م.

ومن منطلق المكانة الدينية، والمسؤولية الروحية، التي يتقلدها أمير المؤمنين، وقداسة البابا، فإن هذا اللقاء التاريخي سيساهم في إشاعة قيم الأخوة والسلم والتسامح بين الشعوب والأمم، وتعزيز الحوار والتفاهم والتعايش بين الديانات.

وستتميز هذه الزيارة بمجموعة من الأنشطة المكثفة لأمير المؤمنين، حفظه الله، وضيفه الكبير قداسة البابا”.

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