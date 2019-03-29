حكم أجنبي خامس مرتقب في البطولة من بوابة قمة اتحاد طنجة والجيش

هبة سبور – شفيق عنوري

تتجه لجنة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى تعين حكم أجنبي جديد لمباريات البطولة الاحترافية، من بوابة قمة اتحاد طنجة والجيش الملكي، برسم الجولة ال23 من الدوري.

وفي حال تم تكليف حكم أجنبي بمهمة إدارة الموقعة المرتقبة، فسيكون الخامس من نوعه هذا الموسم، حيث سبق للجنة المذكورة أن أسندت مهمة قيادة كل من مباراة مولودية وجدة ونهضة بركان، الجيش الملكي والرجاء، يوسفية برشيد وأولمبيك خريبكة، الدفاع الجديدي والوداد، إلى حكام أجانب من بلدان مصر والجزائر والسنغال.

يشار إلى أن تعين حكام أجانب لإدارة مباريات بالبطولة المغربية، يأتي في إطار اتفاقيات شراكة وقعتها الجامعة مع عدد من الاتحادات الإفريقية، من أجل تبادل الخبرات الكروية.

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