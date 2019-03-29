أكادير : الوالي حجي و ” بقرة ” إنزكان

ع. اللطيف بركة – هبة بريس

بعد أن أعلن المكتب الجهوي للصحافة المغربية فرع أكادير ، في إجتماع لممثلي المنابر الاعلامية عقد يوم أمس الخميس 28 مارس الجاري، والاجماع على مقاطعة جل أنشطة الولاية بسبب ضعف التواصل مع الوالي ” حجي”، توجه هذا الاخير صباح اليوم الجمعة، الى انزكان من أجل الحضور حفل إفتتاح سوق الخضر والفواكه بالمدينة، ووقف على عملية دبح ” بقرة ” بهذه المناسبة، في الوقت الذي لازالت المشاكل تخييم على السوق القديم وسط المدينة، الذي تم عشية اليوم إنزال أمني لاغلاق أبوابه في وجه تجار لازالو ينتظرون حل مشاكلهم العالقة مع الجهات المختصة.

زيارة الوالي ” حجي ” لمدينة إنزكان، جاءت وسط إحتقان بين تجار المدينة ومطالبهم التي لازالت عالقة لم تجد طريقها للحل، الى جانب مشاكل أخرى لازالت تخيم على مشروع ” التسريع الصناعي لأكادير الكبير، والذي لم يبقى سوى نصف سنة على السقف الزمني المحدد لانطلاقته، كما سبق لغضبة ” ملكية” أن شملت جل المسؤولين المتدخلين بسبب تأخر الاشغال بالمشروع السالف الذكر .

و في سياق أخر ، و على إثر المستجدات الأخيرة المرتبطة بتغييب الصحفيين عن مجموعة من اللقاءات المنظمة من طرف ولاية جهة سوس ماسة وبعض المؤسسات العمومية، تقرر مراسلة والي جهة سوس ماسة وتبليغه القرار القاضي بمقاطعة جميع الأنشطة الرسمية المنظمة من طرف الولاية.

و مقاطعة الندوة الصحفية المزمع تنظيمها من طرف المجلس الجهوي للسياحة يوم غد السبت 30مارس الجاري، مع دعوة كافة المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة لتنزيل المقتضيات القانونية الخاصة بالحق في الوصول إلى المعلومة.

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