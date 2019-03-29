مطالب لأكاديمية سوس بمنع تظاهرة رياضية لمؤسسة خاصة بإيليغ

ع اللطيف بركة : هبة بريس

طالب عدد من ساكنة حي إيليغ بأكادير في اتصالات ب ” هبة بريس” ما وصفوه بالعشوائية في تنظيم تظاهرة رياضية ” سباق على الطريق” لمؤسسة تعليمية خاصة توجد بالحي المدكور، دون مراعاة حاجيات السكان للتنقل السلس، وأضاف هؤلاء ان السباق السنوي المنظم، يجعل السكان محاصرين داخل الحي، بل ان الوضع قد يتطور إذا وقع طارئ بخصوص محاولة إسعاف شخص أو وقوع حادث ” حريق مثلا” مما قد يصعب عملية التدخل بسبب الحصار على الحي يوم تنظيم التظاهرة.

ويأمل ان تتدخل أكاديمية التعليم والسلطات المحلية، من أجل حث الجهة المنظمة للسباق، لنقله الى منطقة أخرى تتضمن شروط السلامة والفضاء الملائم، عوض محاصرة ساكنة الحي.

و في الوقت الذي يثمن السكان هذه المبادرة حميدة التي تصب في مصلحة التكوين الموازي للتلاميذ، إلا أن مسؤولي المؤسسة التعليمية المذكورة لا تكلف نفسها عبأ إخبار سكان الحي اللذين يجدون أنفسهم محاصرين داخل منازلهم إذا كانوا متواجدين داخلها أو ممنوعين من الولوج إليها إذا كانوا خارجها. هذه العزلة المفروضة دون أي موجب حق تضرب عرض الحائط أبسط أعراف الجوار، و تعد خرقا سافرا لجميع معايير السلامة، حيث يستحيل الوصول إلى بعض المساكن المتواجدة داخل محيط الطوق المفروض على عدد من أزقة وشوارع الحي الموضوعة تحت تصرف المؤسسة أثناء هذا الحدث السنوي .

وبالرغم من أن كل التظاهرات الرياضية المنظمة من طرف المؤسسات التعليمية، لابد ان تخضع للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، من ضمنها وجود فضاءات بالمؤسسات لمزاولتها، او استغلال الفضاءات الرياضية العمومية المتواجدة بالمدينة .

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