ابتدائية امنتانوت تدين خمسة اشخاص متورطين في حيازة وترويج المخدرات

ضاهر محمد؛ مراكش

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بايمنتانوت، مساء أمس الخميس 28 مارس، وهي تبث في القضايا المعروضة أمامها، 5 أشخاص ينحدرون من مدينة شفشاون، بسنة واحدة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما، من أجل حيازة ونقل المخدرات.

وتعود تفاصيل القضية، حينما تمكنت عناصر الأمن الوطني التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بشيشاوة، مغرب يوم الأحد 3 مارس الجاري، من ايقاف شخصين وحجز كمية من مخدر الشيرت تقدر بكيلوغرام ونصف، وفرار 3 آخرين، لحظة توقيف سيارتهم من نوع “داسيا”.

وبحسب مصادر موثوقة لهبة بريس، فإن فرقة الدراجين تمكنت من محاصرة وتوقيف الفارين الثلاثة بعد مطاردة هوليودية بشوارع المدينة، ليتم اقتياد أفراد هذه العصابة الى مركز الشرطة القضائية بشيشاوة.

وزادت ذات المصادر، أن السيارة كان على متنها 5 أشخاص قادمين من مدينة طنجة في اتجاه الصويرة، وبحوزتهم داخل الصندوق الخلفي كمية من مخدر “الحشيش”، حيث لحظة توقيفهم وإخضاع هوياتهم للتنقيط بالناظم الآلي، فر 3 منهم وتم إلقاء على شخصين من طرف عناصر الأمن المتواجدة ب”البراج”.

هذا وتم الإستماع الى المتهمين الخمسة في محاضر قانونية بناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بامنتانوت، من أجل نقل وحيازة واستهلاك المخدرات.

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