التشكيلة الرسمية للرجاء في مباراة السوبر الافريقي

ادريس دحني – هبة سبور

أعلن مدرب الرجاء البيضاوي كارتيرون عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة السوبر الافريقي ضد الترجي التونسي , حيث استقر على الأسماء التالية : الزنيتي – الورفلي – بانون – بوطيب – نغا – اشاكير – الوردي – الحافيضي – حدراف – بنحليب – راحيمي .

وعكس ما كان متوقعا فضل المدرب الاحتفاظ بورقة محسن ياجور للشوط الثاني بالمقابل أشرك الهداف بنحليب منذ البداية مما يكشف نية المدرب في الضغط منذ البداية وخلق فرص التسجيل .

المباراة ستنطلق مساء اليوم الجمعة على الساعة الخامسة بالتوقيت المغربي على أرضية ملعب استاد الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة .

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