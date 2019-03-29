رفاق بنعبد الله: “ننوه بالتعامل المسؤول للسلطات الأمنية مع احتجاجات أساتذة التعاقد”

هبة بريس - الرباط

تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مسجلا بإيجابية التعامل المسؤول للسلطات الأمنية مع الحركة الاحتجاجية والمطلبية التي تخوضها هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، وما أبدته الحكومة والوزارة الوصية من تجاوب مع المطالب المعبر عنها عبر الإلغاء النهائي لنظام التعاقد وتمتيع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بنفس حقوق ووضعية باقي الشغيلة التعليمية، في إطار النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.

وفي هذا الصدد، دعا المكتب السياسي للحزب، عبر بلاغ له، إلى تغليب المصلحة الوطنية في تدبير هذا الملف، عبر مواصلة نهج أسلوب الحوار بكل الصيغ الممكنة، والحرص على الهدوء والالتزام بالقانون، موجها نداء صادقا من أجل تظافر الجهود لتمكين آلاف التلميذات والتلاميذ، خاصة بالمؤسسات التعليمية العمومية بالعالم القروي، من أجل تدارك ما ضاع من زمن مدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي وتفادي السقوط في احتمال ضياع السنة الدراسية وما سيكون لذلك من آثار وخيمة على مئات الآلاف من الأسر المغربية.

كما دعا الحزب، كل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع الى التعاون البناء والتفاعل الإيجابي مع الخطوات الهادفة إلى طي هذا الملف في أقرب وقت وفي أحسن الظروف.

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