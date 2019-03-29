مجلس النواب يعقد ابتداء من الاثنين المقبل جلسة عمومية لافتتاح الدورة الاستثنائية

هبة بريس

يعقد مجلس النواب، ابتداء من الاثنين فاتح أبريل المقبل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس.

وأوضح بلاغ للمجلس، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، أن عقد هذه الدورة يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.

وأضاف البلاغ أنه سيلي افتتاح الدورة الاستثنائية مباشرة عقد جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

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