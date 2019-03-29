الدار البيضاء .. ضابط أمن يشهر سلاحه لتوقيف مجرم اعترض سبيل سيدة ب”ساطور”

هبة بريس

اضطر ضابط أمن يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استخدامه، وذلك في تدخل أمني لتوقيف جانح من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 30 سنة، والذي تم ضبطه متلبسا بمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت بأحد أحياء المدينة القديمة بالدار البيضاء استجابة لطلب استغاثة صادر عن إحدى السيدات، التي اعترض سبيلها المشتبه فيه وقام بمحاولة سرقة حقيبتها اليدوية تحت التهديد بواسطة ساطور، حيث تمت محاصرة المشتبه فيه الذي أبدى مقاومة عنيفة، مما دفع بضابط الأمن لإشهار سلاحه الوظيفي دون الاضطرار لاستخدامه، بعدما تم توقيف المعني بالأمر وحجز السلاح الأبيض واسترجاع الحقيبة المسروقة.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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