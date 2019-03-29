لقجع يحفز الرجاء على تحقيق كأس السوبر

هبة سبور

قام رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، اليوم الجمعة 29 مارس 2019، بزيارة مقر بعثة فريق الرجاء الرياضي بالعاصمة القطرية، وذلك قبل المباراة التي ستجمعهم مساء اليوم بنادي الترجي التونسي، برسم نهائي كاس السوبر الافريقي.

واجتمع السيد فوزي لقجع مع بعض مسؤولي الرجاء الرياضي على راسهم رئيس الفريق السيد جواد الزيات، وتمنى لهم تحقيق نتيجة ايجابية في لقاء اليوم.

ويلتقي الرجاء الرياضي اليوم بفريق الترجي في مباراة مغارية تعد بالندية والإثارة , حيث سيحاول النسور الخضر تحقيق اللقب لإنقاد الموسم خصوصا بعد الاقصاء من كأس الكونفدرالية , والابتعاد عن صدارة الدوري المغربي .

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