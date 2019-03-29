بوتفليقة يعين رئيس مجلس الأمة ممثلا عنه في القمة العربية

هبة بريس - وكالات

عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الجمعة، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، لتمثيله خلال أشغال القمة الـ30 لجامعة الدول العربية المزمع تنظيمها في العاصمة التونسية الأحد.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية نشرته وكالة الأنباء الرسمية إنه “تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس الجمهورية التونسية باجي قايد السبسي، عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لتمثيله في القمة الـ30 لجامعة الدول العربية التي ستنعقد في تونس يوم 31 مارس”.

وأضاف: “سيكون رئيس مجلس الأمة مرفوقا برمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية”.

ومنذ تعرضه لوعكة صحية العام 2013 يكلف بوتفليقة عبد القادر بن صالح بتمثليه في القمم العربية باعتباره الشخصية الثانية في السلطة بعد الرئيس.

وتعيش الجزائر أزمة سياسية منذ أكثر من شهر بسبب انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام بوتفليقة ويعد عبد القادر بن صالح الشخصية المرشحة لخلافة بوتفليقة في حالة تنحيه.

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