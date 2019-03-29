الـPPS: ندين قرار ترامب باعتبار الجولان السوري جزء من الكيان الإسرائيلي المحتل

هبة بريس - الرباط

تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الاسبوعي، للتطورات الأخيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية ومسألة الأراضي العربية المحتلة بمنطقة الشرق الأوسط عموما.

وفي هذا الصدد، سجل المكتب رفضه القاطع وإدانته القوية لقرار الرئيس الأمريكي باعتبار الجولان السوري جزء من الكيان الإسرائيلي المحتل، وذلك في ضرب صارخ لكل القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار 242، في تكريس للتوجه الأمريكي المدان المنحاز لإسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وباقي شعوب المنطقة.

وعبر المكتب عبر بلاغ له، عن ادانته “هذا القرار الأخرق وكل المؤامرات التي تقوم بها إسرائيل، بدعم أمريكي مفضوح”، داعيا “كل القوى الحية ببلادنا وعبر العالم، إلى تكثيف الدعم والمساندة لنضال الشعب الفلسطيني وباقي شعوب المنطقة للوقوف في وجه آلة القمع والتقتيل والاحتلال التي تنهجها إسرائيل، ويشدد، بشكل خاص، على ضرورة أن تتصدى القمة العربية الثلاثون المنتظر التئامها بتونس لهذا التوجه الامبريالي الغاصب، والحرص على تقديم كل أوجه الدعم الممكن لنضال الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم المادي، الذي يمكنه من الصمود ومواصلة نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة والموحدة بعاصمتها القدس، والابتعاد عن أي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل”.

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